الولايات المتحدة تسحب جميع قاذفات بي-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز "بي-1"، من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد بالمملكة المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بالاشتباه في التحضير لهجمات إرهابية تستهدف القاعدة.

ونقلت التقارير عن مسئولين أمريكيين: "سحبت الولايات المتحدة جميع قاذفاتها من طراز بي-1، من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، وقد اتُخذ القرار لدواعٍ أمنية على خلفية الاشتباه في التحضير لهجمات إرهابية ضد المنشأة".

وأشارت التقارير إلى أن القاعدة كانت تستضيف نحو 10 قاذفات من طراز "بي-1". وبحسب "وول ستريت جورنال"، فقد أُعيد نشر جميع القاذفات في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة، عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن "جميع القاذفات نُقلت إلى قواعد في الولايات المتحدة، مع احتفاظها بالجاهزية القتالية".

وتُعدّ قاعدة فيرفورد القاعدة الوحيدة في أوروبا، التي تهبط فيها القاذفات الاستراتيجية الأمريكية.

وفي مارس الماضي، سمحت السلطات البريطانية للولايات المتحدة باستخدام القاعدة في عملية ضد إيران، فيما تؤكد بريطانيا أن الطائرات الأمريكية "لا يمكنها استخدام القاعدة إلا في عمليات دفاعية"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكانت احتجاجات ضد الولايات المتحدة قد نظّمت، في وقت سابق، بالقرب من القاعدة.

وكانت الشرطة البريطانية، أعلنت في 27 سبتمبر الماضي، عن وقوع حادث كبير قرب قاعدة فيرفورد الجوية، وأوقف 5 مواطنين بريطانيين للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية وجرائم مرتبطة بالمتفجرات، قبل الإفراج عنهم بكفالة في اليوم التالي. وفي 1 أكتوبر الجاري، أعلنت السلطات البريطانية أن رجل يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية على علاقة بالحادثة.