الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، ضمن استعداداته لاستئناف المباريات الرسمية، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بمواجهة بترول أسيوط في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان لاعبو الأهلي قد عادوا إلى التدريبات أمس الأحد، بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها يوم السبت، وشهد المران عقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات، استعرض خلالها عددًا من الجوانب الفنية وبرنامج العمل خلال الفترة المقبلة.

وانطلق مران الأهلي بفقرة بدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات الفنية باستخدام الكرة، في إطار البرنامج الموضوع لتجهيز الفريق للمباراة المقبلة.

وشهدت تدريبات الأهلي مشاركة أكرم توفيق بصورة طبيعية، بعدما تعافى من نزلة البرد التي حرمته من الظهور في المباراة الودية الأخيرة أمام مصر المقاصة.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في المنافسات الرسمية يوم 7 أكتوبر الجاري، عندما يلتقي بترول أسيوط ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، بدأهما بالفوز على الاتحاد المصراتي الليبي بنتيجة 4-2، قبل أن يختتم ودياته بالفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد.