تامر أمين: كتب الكتاب لا يصح أن يكون مجالًا للهزار أو الكوميديا

قال الإعلامي تامر أمين، إن كتب الكتاب من اللحظات المقدسة التي لا يصح أن تكون مجالًا للهزار أو الكوميديا، مؤكدًا أن لكل مقام مقال، وأن لحظات عقد القران يجب أن تتسم بالوجل والخشوع والاحترام والتقديس.

وأضاف "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أمس الأحد، أن الهزار والمرح أمور جيدة، وأن فرحة الناس بكتب الكتاب والعرس أمر جميل، لكن هناك مواقف لا يصح فيها المزاح، مشيرًا إلى أن الجدية في وقت الهزار خطأ، وكذلك المزاح في المواقف التي تستوجب الجدية.

وتابع أن كتب الكتاب هو “الرباط المقدس”، موضحًا أن لحظة عقد القران وارتباط العريس بالعروس هي لحظة مقدسة تجمع بين شخصين في روح وجسد وكيان واحد إلى الأبد، ولذلك لا يصح أن تتحول إلى مساحة للهزار أو المرح أو استخفاف الدم.

وعلق على تداول مقطع لعريس خلال كتب كتابه وتحوله إلى مادة كوميدية: “المأذون قال حديث للرسول فيما معناه أن النكاح يجلب الرزق، وقال للعريس: إنت كل ما تحب تزود رزقك تعمل إيه؟ فالعريس بالمنطق قاله: أنكح”، مشيرًا إلى أن بعض الناس تعاملت مع الموقف في قالب كوميدي بسبب سرعة بديهة العريس.

وأشار إلى أنه، بعيدًا عن هذه الواقعة، لاحظ خلال السنوات الأخيرة اتجاه بعض المأذونين إلى تقديم فاصل كوميدي خلال عقد القران، بهدف أن يصبحوا مشاهير ويزداد الطلب عليهم، قائلًا: “كأنه رايح يعمل ستاند أب كوميدي ويدور على إفيهات”.

وأكد أن هذا ليس دور المأذون، قائلًا: “دورك تيجي تمثل الشرع والدين في توثيق أهم لحظة مقدسة تجمع شخصين في رباط مقدس، مش إفيهات ولا شو ولا تضحك ناس، فيه فقرات بعد كده دورها كده، لكن الكام دقيقة دول وجل وخشوع واحترام وتقديس، علشان حتى هيبة الزي الأزهري اللي لابسه”، مطالبًا بعودة الأمر إلى نصابه والحفاظ على هيبة عقد القران.

وحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من مظاهر الهزل والمزاح غير اللائق أثناء إبرام عقد الزواج، مؤكدًا أن الفرح بالزواج مشروع، إلا أن تحويل مجلس عقد القران إلى استعراض هزلي بغرض زيادة المشاهدات أمر مرفوض ولا يليق بقدسية عقد الزواج ووقاره.

وأكد المركز، في بيان أصدره أن عقد الزواج من أعظم العقود التي شرعها الله تعالى، ووصفه في القرآن الكريم بالميثاق الغليظ، لما يترتب عليه من إنشاء الأسرة، وحفظ الأنساب، وتربية الأولاد، وتحقيق السكن والمودة والرحمة، وبناء المجتمع على أسس من المسئولية والاستقرار.