الضرائب العقارية: أحد الشركاء يُقدم الإقرار نيابة عن الجميع في حالات الملكية المشتركة والميراث

أجاب محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن التساؤلات حول آلية تقديم إقرار الضريبة العقارية في حالة اشتراك أكثر من فرد في ملكية عقار «المشاع»، سواء بالوراثة، أو بالشراء.

وقال خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن هذه الحالة تتطلب من أحد الملاك تقديم بالإقرار نيابة عن جميع الشركاء بصفته «أحد الورثة أو الشركاء»

وأضاف أنه في حالة وفاة مالك العقار، تنتقل الملكية إلى الورثة ومعها مسئولية تقديم إقرار الضريبة العقارية.

وقرر أحمد كجوك وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية، والإعفاء من «مقابل التأخير» ٦ أشهر حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧.