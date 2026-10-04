الري: نعمل على مشروع لاستعادة وحماية شواطئ الإسكندرية من سيدي بشر إلى الميناء الشرقي

قال المهندس حسام طاهر، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، إن وزارة الري تعمل عبر محورين لمواجهة التغيرات المناخية، يركز المحور الأول على إنشاء المنشآت الهندسية لحماية المدن والقرى من أخطار السيول.

وأشار خلال برنامج "مساء dmc " المذاع عبر فضائية "dmc" إلى تنفيذ نحو 300 عمل صناعي بقرى الصعيد وجاري العمل في 80 عملا آخر، إلى جانب تدشين حوالي 1360 مشروعا أو يزيد لمواجهة السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء مع استمرار العمل حاليا في 60 مشروعا إضافيا.

وأضاف أن المحور الثاني يتصل بملف حماية الشواطئ، موضحا أن العمل يجري حاليا على حماية حائط رشيد وبعض السواحل بمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروع جديد يجري تدشينه لاستعادة شواطئ الإسكندرية الممتد من منطقة سيدي بشر وحتى الميناء الشرقي.

ولفت إلى أن أعمال التطهير والنظافة وإزالة الحشائش ونبات ورد النيل تسهم بدور كبير في تقليل فواقد المياه، لا سيما أن نبات ورد النيل يتميز بشراهة امتصاص المياه وزيادة معدلات البخر.

وأضاف أن إزالة هذه العوائق وتأهيل الترع يساعد إلى حد كبير في سرعة وصول المياه إلى النهايات، مشيرا إلى انعكاس كل ذلك بشكل إيجابي على المواطنين والمزارعين.

وأوضح أن طرق الري التقليدية في الأراضي الطينية القديمة بالدلتا؛ "لا تُعد إهدارا للمياه"، كون المياه المتخلفة عنها تتحول إلى المصارف التي يُعاد استخدام مياهها لاحقا.

وأشار في المقابل إلى أن أساليب الري الحديثة، سواء بالرش أو التنقيط، تكون أكثر فاعلية وترشيدا للمياه في الأراضي الرملية والمستصلحة الجديدة ذات المساحات الشاسعة.