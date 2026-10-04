الرقابة المالية: 400 مليار جنيه حصيلة صناديق الاستثمار في مصر مع تزايد الإقبال عليها

كشفت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون صناديق الاستثمار، عن وصول إجمالي إصدارات صناديق الاستثمار في مصر إلى 240 إصدارا بقيمة إجمالية تجاوزت 400 مليار جنيه.

وأرجعت خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أسباب الإقبال الكبير على صناديق الاستثمار، إلى الفكرة القائم عليها صندوق الاستثمار باعتباره "فرصة تمويل جماعي" تمكن المستثمر من الدخول في أي نوع من الاستثمار، وفقا لتوجهاته ودرجة تقبله للمخاطر، مشيرة إلى وجود أنواع كثيرة تخدم المستثمر على حسب درجة المخاطر الخاصة به.

واستعرضت أنواع الصناديق المتاحة، منها صناديق الاستثمار التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت وهي الأقل مخاطر، وصناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم المقيدة في البورصة، وصناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تنظيم الاستثمار في المعادن والبدء بصناديق الذهب ثم إصدار صناديق الفضة.

كما لفتت إلى وجود صناديق الاستثمار القطاعية التي تدعم قطاعات الإنتاج ومنها الجزء الصناعي، مع العكوف حاليا على دراسة إطلاق "صناديق زراعية" أيضا.

وأكدت أن "الإقبال على الصناديق كبير جدًا"، نظرا لأن المستثمر قد لا يكون قادرا على شراء فرصة عقارية أو شراء الذهب بكمية كبيرة، ولكنه يستطيع امتلاك جزء بشكل غير مباشر عن طريق صناديق الاستثمار.

وبشأن الصندوق الأكثر نشاطا في الفترة الأخيرة، أوضحت أن الهيئة لاحظت منذ نحو ثلاث سنوات وجود قابلية كبيرة للغاية لدى المستثمرين ورغبة في الاستثمار بالذهب والعقارات.

وأشارت إلى أن إطلاق صناديق الاستثمار في المعادن، لاقى "إقبالا كبيرا جدًا" من المستثمرين، أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري فقد تم البدء حاليا في المنصات الرقمية للوصول إلى المستثمر وتنويع محفظته العقارية بأقل مبالغ تراكمية.