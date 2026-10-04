علي الحجار يعلن عودته لمهرجان الموسيقى العربية بعد الاستجابة لمطالب الموسيقيين

أعلن الفنان علي الحجار عودته للمشاركة في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، بعد استجابة دار الأوبرا المصرية لمطالب الموسيقيين، بحسب ما أعلنه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب علي الحجار: «شكرا لدار الأوبرا المصرية، وشكرا للفنان الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا، على الاستجابة لمطالب الموسيقيين أبناء دار الأوبرا».

وأضاف: «وإن شاء الله حاكون معاكم في مهرجان الموسيقى العربية العريق يوم السبت 24 أكتوبر في القاهرة على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ويوم الخميس 29 أكتوبر في حفل ختام المهرجان على مسرح سيد درويش بالإسكندرية».

وتأتي عودة علي الحجار بعد أزمة شهدتها مشاركته في الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية، بعدما أعلن في وقت سابق اعتذاره عن المشاركة بسبب خلاف حول الميزانية المخصصة للفرقة الموسيقية المصاحبة له.

وكان الحجار قد قال إن الميزانية المحددة للفرقة الموسيقية لا تناسب الموسيقيين، مؤكدا أن اعتراضه يتعلق بالمقابل المخصص لأعضاء فرقته وليس بأجره الشخصي.