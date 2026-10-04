قال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن تقديم إقرار الضريبة العقارية مفروض على مالكي الوحدات العقارية أو المنتفعين بها أو مستغليها.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن مستأجري هذه الوحدات، أو مستخدميها بما لا يوافق الأوصاف السابقة لا يُفرض عليهم تقديم إقرار الضريبة العقارية.

وأشار إلى إقرار الضريبة العقارية يُقدم عن الوحدات الصالحة للاستخدام والسكن ، وليس التي لا تزال تحت التشطيب، أو لم تُسلم بعد.

وذكر أن المصلحة تتحقق من صحة الإقرارات العقارية المقدمة لاحقًا عقب تلقيها من المواطنين، قائلًا: «إحنا بنقول له أنت لست رقيبًا فقط، أنت حافظ على الحوافز الضريبية التي تقدمها الدولة وكفلها القانون».

ونوه إلى أن تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، يمنح خصمًا من الضريبة المستحقة يصل إلى 30% بدءًا من العام القادم ومدى الحياة، معلقًا: «دا عرض محصلش قبل كدا».

ويحصل أي شخص يتقدم بإقراره الضريبي على ميزة خصم بنسبة 25% من الضريبة تمتد "مدى الحياة" للسنوات المقبلة، كما ترتفع نسبة الخصم لتصل إلى 30% إذا قام أثناء تقديم الإقرار بسداد مبلغ مقطوع تحت الحساب مثل 200 جنيه للشقة و500 جنيه للفيلا، ويتم إيداعها وسدادها تحت الحساب.