الضرائب العقارية: المقيمون بالخارج ملزمون بتقديم إقرارات الوحدات المغلقة عبر التطبيق

قال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن ملاك الوحدات المغلقة وغير المستغلة نتيجة لإقامتهم خارج مصر، مسئولون عن تقديم إقرارات الضريبة العقارية عبر تطبيق « الضرائب العقارية المصرية ».

وتطرق خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إلى حالات تقديم إقرار الضريبة العقارية على الجراجات.

ونوه إلى أن الجراج هو وحدة موجودة أسفل العقار، يلتزم مالكها بتقديم إقرار عنها إذا لم يُسمح للملاك أو السكان داخل العقار استخدامه، ولا يخضع للضريبة إذا أُتيح لهم ذلك.

وأوضح موقف ملاك الوحدات العقارية دون حصة في الأرض من تقديم إقرار الضريبة العقارية، قائلًا إنهم ملزمون بتقديمها باعتبارهم من المنتفعين بها.

وحث جميع ملاك العقارات والمنتفعين بها على تقديم إقرارات الضريبة العقارية، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص من 2 مليون جنيه، إلى 8 ملايين جنيه.

وذكر أن نموذج الإقرار الموحد الموجود على تطبيق « الضرائب العقارية المصرية »، يُمكن المواطن من الإقرار عن جميع الوحدات التي يملكها على مستوى الجمهورية.