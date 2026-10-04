الضرائب العقارية: تقسيم المحافظات لنطاقات جغرافية لوضع متوسط أسعار القيم السوقية للوحدات

رد محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على التساؤلات حول الجهات التي تتولى تقدير قيمة الوحدات السكنية.

وقال خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن هناك لجانًا متخصصة تُشكلها المصلحة لتحديد القيمة السوقية للوحدات، وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية، المُعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2026.

وتابع أن المصلحة تعمل على تقسيم محافظات الجمهورية لنطاقات جغرافية لوضع متوسط أسعار للقيم السوقية للوحدات داخلها، مضيفًا أن حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ارتفع من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن إخطار تقدير القيمة الإيجارية سيُرسل عبر« الضرائب العقارية المصرية»، موضحًا أن التطبيق يُتيح تقديم طلب «طعن إلكتروني» في حالة الاعتراض على التقدير، والذي تفحصه لجنة برئاسة أحد مستشاري الهيئات القضائية.

ونوه إلى أن الضريبة تُصبح واجبة السداد في اليوم التالي لصدور قرار لجنة الطعن، مضيفًا أنهم يعملون على تسريع وتيرة الإجراءات في هذا الملف.

وتطرق إلى التسهيلات التي توفرها المبادرة الأولى لحزمة تسهيلات الضرائب العقارية والتي تتضمن 17 إجراءً لطمأنة المواطنين للمبادرة بتسجيل إقرار الضريبة العقارية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن خصومات تصل إلى 30% على الوحدات السكنية في حالة المبادرة بالتسجيل وسداد مقدم تحت حساب الضريبة بدءًا من العام القادم ومدى الحياة، بالإضافة إلى التصالحات والتجاوز عن مقابل التأخير، وغيرها.

وتابع: «مبادرة حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، من خلالها 17 إجراء بنقول للناس اطمئنوا إحنا حريصين عليك بالقدر الكافي».



