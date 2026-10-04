عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: توقعات بتجاوز واردات مصر النفطية 30 مليار دولار في 2026

قال الدكتور محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن ارتفاع سعر السولار عالميًا ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «النهار»، مساء السبت، أن التأثير غير المباشر يتمثل في ارتفاع أسعار السلع المستوردة .

وأوضح التأثير المباشر، مشيرًا إلى التوقعات بتجاوز قيمة واردات مصر من النفط ومشتقاته لـ30 مليار دولار خلال 2026 في ظل مستويات الأسعار الحالية، مقارنة بأكثر من 20 مليار دولار في 2025، و10 مليارات بـ2022، مضيفًا أن صادرات مصر من البضائع تقدر بـ50 مليار دولار.

وأشار إلى تأثر مصر يقل نسبيًا فيما يتعلق بالسولار، نتيجة لاستيراده بأسعار تفضيلية من السعودية والكويت والعراق، واتجاه القاهرة لاستيراد النفط الأقل سعرًا حاليًا في ظل امتلاكها القدرة على تكريره محليًا.

وذكر أن سعر صرف الدولار، وبرميل النفط، هما العوامل التي تؤثر مباشرة في معادلة تسعير المحروقات في مصر.

