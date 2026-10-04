محمد نجاتي: النجومية لا علاقة لها بالموهبة ويمكن تعلم التمثيل بالممارسة

رأى الفنان محمد نجاتي، أن ـ«النجومية» لا علاقة لها بالموهبة، وأنه يُمكن تعلم التمثيل حتى دونها، قائلًا: «التمثيل ينفع تبقي مش ممثلة كويسة بس مع الممارسة تبقي كويسة».

وقال خلال تصريحات عبر قناة «الشمس»، مساء السبت، إن الوصول لـ«النجومية» مرتبط بعوامل أخرى بخلاف القدرة على التمثيل، ومنها، الكاريزما، والذكاء، والعلاقات، وغيرها.

وأضاف: «مقدرش أتكلم عن زميل وأقول إن هو مكنش عنده موهبة ثم مع الممارسة بقى نجم، وهذا لا علاقة له بأني دبلوماسي، وإنما لها علاقة بالأدب والأخلاق».

وفي سياق آخر، أوضح نجاتي، أنه قدّم أعمالًا لمجرد التواجد على الساحة الفنية، مشيرًا إلى أن الفنان يمتلك رفاهية الاختيار عندما يكون مكتفيًا ماديًا.