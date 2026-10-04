قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن "كاري أون" بمثابة منظومة بديلة لبدالي التموين، مشيرا إلى مطالبته بإدراج الدواجن والبيض ومجزآت الدواجن ضمن منظومة "كاري أون" لمخاطبة وتلبية احتياجات كل فئات الشعب المصري وفقا لإمكانياتهم المالية.

وأضاف خلال برنامج "البصمة" المذاع عبر "الشمس 2" أن وزير التموين استجاب لهذا الطلب وأعلن عن بدء تطبيق في الأول من يناير المقبل، مؤكدا أن القرار سيسهم في تشجيع الصناعة المحلية، لا سيما في ظل امتلاك مصر مجازر آلية ونصف آلية ذات مواصفات أوروبية.

ولفت إلى أن الإنتاج المحلي من الدواجن ينافس دولة مثل البرازيل، مشيرا إلى أن قطاع الاستثمار الداجني يُعد استثمارا آمنا، على الرغم من أن المربين والمنتجين تعرضوا لخسائر كبيرة للغاية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن تصحيح الأسعار في المرحلة الحالية يُعيد المنظومة إلى طبيعتها واستقرارها، لافتا إلى أن السعر العادل لبيع كيلو الدواجن بالمزرعة 75 جنيها في ظل استقرار مدخلات الإنتاج، حتى في حال تذبذب سعر صرف الدولار جنيه إلى 2 جنيه.

وأرجع ذلك إلى أن "كل أصحاب مصانع الأعلاف يسعروا على سعر صرف 55 جنيها" على حد قوله، مضيفا أن التكلفة على المنتج تتراوح بين 68 إلى 70 جنيها.

وأشار إلى أن السعر العادل والأقصى لبيعه للمستهلك يجب ألا يتجاوز 85 جنيها، منتقدا المغالاة من قبل بعض أصحاب محال بيع الطيور الحية الذين يبيعون بأسعار "مرتفعة جدًا تجعل المواطن لا يشعر بانخفاض الأسعار".

ونوه إلى بدء تشغيل تجريبي لمنظومة "كاري أون" في عدد من المنافذ بمحافظتي القاهرة والجيزة قبل التعميم، مؤكدا أن أسعار الدواجن ضمن المنظومة ستكون أقل بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بأسعار محال الطيور الحية.

وأضاف أن وزارة التموين ستوفر المنتج ذاته في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين، مؤكدا أن الدواجن المبردة والمجمدة تُعد الخيار الآمن صحيا والأرخص على المستهلك المصري.