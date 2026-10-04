قال المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة انتهت من إعداد الدراسات الفنية والرسومات الهندسية الخاصة بكوبري قرية نديبة بمحافظة البحيرة، وبدء الأعمال التنفيذية للمشروع.

وأكد في تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز"، أن من المقرر الانتهاء من إنشاء الكوبري الجديد ودخوله الخدمة ليكون جاهزا لعبور المواطنين في أمان تام خلال أربعة أسابيع، أي شهر واحد من الآن.

ولفت إلى إنشاء معدية مؤقتة مُنفذة بشكل نظامي وآمن ولائق بإنهاء فني مخصص لتأمين حركة عبور الأهالي و التلاميذ يوميا إلى مدارسهم بدلا من بدالة الصرف، مشيرا إلى أن هذه المعدية ستستمر حتى فترة تنفيذ الكوبري البديل.

ونوه إلى إجراء صيانة لكوبري آخر يقع قبل الموقع الحالي بمسافة تراوح بين 350 إلى 400 متر منذ شهرين أو ثلاثة أشهر ضمن الاستعدادات الموسمية، مؤكدا حرص الوزارة على إنشاء الكوبري الجديد في ذات الموقع الذي يفضله أهالي قرية نديبة تيسيرا لحركتهم، والتزاما بالمواعيد المحددة للتنفيذ.

ولفت إلى إجراء حصر شامل لكل الكباري على مستوى الجمهورية التي تتطلب أعمال صيانة دورية أو صيانة جسيمة تستدعي الإحلال والتجديد، مشيرا إلى التعامل معها وفقا لأولويات محددة وتوقيتات زمنية تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وانتشرت صورة على منصات التواصل الاجتماعي توثق معاناة تلاميذ عزبة مطاوع عيسى، التابعة لقرية نديبة بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، وهم يخاطرون بحياتهم يوميا بالسير فوق بدالة صرف ضيقة تعلو مجرى مائيا للوصول إلى المعهد الأزهري.

وأعلنت الري عن إقامة "معدية آمنة مؤقتة" لمرور الأطفال إلى المدرسة وإغلاق البدالة تماما أمام حركة المشاة، بعد توجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.