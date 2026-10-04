الجزائر تخصص 900 مليون دولار لتعويض المتضررين من حرائق الغابات

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن تخصيص مبلغ مالي يصل إلى 900 مليون دولار لتعويض خسائر المتضررين من حرائق الغابات التي مست عددا من المناطق شرقي البلاد، لافتا إلى ان حرائق 2021 خلفت وفاة 80 جنديا.

وأكد تبون، في مقابلة مصوّرة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء السبت، أن عددا من الحرائق التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة كانت مفتعلة، مشيرا إلى أن هناك من "استغل بعض الأشخاص المختلين عقليا" في اضرام النيران بالغابات.

ومضى يقول: " التحريات لا زالت متواصلة، وسيأتي الوقت وسنفضح كل شيء".

وشدد على تنفيذ الوعد الذي التزم به وتعويض خسائر المتضررين من الحرائق المذكورة بتخصيص مبلغ مالي بقيمة 1200 مليار سنتيم (900 مليون دولار) لذلك، مشددا على أنه كان مستعدا لصرف مبلغ أكبر لو تطلب الأمر.

كما كشف أن الحرائق التي شهدتها الجزائر في صيف 2021، خلفت وفاة ما يقارب 80 جنديا من حصيلة إجمالية فاقت 190 ضحية.

ولم يتطرق تبون، إلى الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق الأخيرة، مكتفيا بالإشارة إلى وفاة 3 أو 4 عناصر من جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية).