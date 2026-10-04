لولا وفلافيو بولسونارو يختتمان حملتيهما عشية الانتخابات في البرازيل

اختتم متصدرا سباق انتخابات الرئاسة في البرازيل حملتيهما الانتخابية يوم السبت في ولاية ساو باولو القوية، حيث يتمركز خمس أصوات البلاد، سعيا لحشد المؤيدين وإقناع المترددين عشية انتخابات اليوم الأحد.

وأقام الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يسعى لفترة ولاية رابعة غير متتالية، مسيرته التقليدية يوم السبت في مدينة ساو باولو. بينما سافر مرشح المعارضة السناتور فلافيو بولسونارو، ابن الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى مدينتي سانتا باربارا دي أويستي وأمريكانا في الريف.

وتعد ساو باولو الولاية الأثقل وزنا في البرازيل، حيث يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي السنوي 4ر3 تريليون ريال برازيلي (650 مليار دولار). ويحق لنحو 34 مليون من "الباوليستاس"، وهو الاسم الذي يطلق على المولودين في ساو باولو، التصويت.

وقال لولا لمؤيديه بالقرب من شارع باوليستا، الشريان الرئيسي لساو باولو، إن هذه الانتخابات تمثل معركة وجودية من أجل مستقبل الأمة.

وتابع لولا، مؤكدا على القضايا الرئيسية لحملته الانتخابية: "من جهة، لدينا الديمقراطية والسيادة؛ وفي الجهة الأخرى، الهمجية والفساد".

وفي العام الماضي، حكمت المحكمة العليا البرازيلية على جايير بولسونارو بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة الانقلاب بعد هزيمته الانتخابية في عام 2022 أمام لولا. ويقول مراقبون إنه من المرجح إطلاق سراحه من السجن إذا فاز ابنه بالانتخابات.

كما وصف فريق لولا، مرارا وتكرارا، فلافيو بولسونارو بأنه تهديد لسيادة البرازيل؛ مشيرا إلى قربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي العام الماضي، فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركيةً بنسبة 50% على الواردات البرازيلية بسبب محاكمة جايير بولسونارو، والتي وصفها ترامب بأنها "مطاردة ساحرات".

وعلى بعد نحو 140 كيلومترا من وسط مدينة ساو باولو حيث كان يوجد لولا، انطلق موكب حاشد من المؤيدين يرتدون اللونين الأصفر والأخضر على دراجاتهم النارية خلف فلافيو بولسونارو؛الذي كان يشق طريقه واقفا فوق شاحنة مجهزة بمكبرات صوت، في مسيرة امتدت من سانتا باربرا دو أويستي إلى أميريكانا.

وقال السناتور بولسونارو، الذي قبل صورة لوالده بينما كان الحشد يهتف "ميتو" - وهي كلمة برتغالية تعني "الأسطورة" يستخدمها مؤيدو جايير بولسونارو للإشارة إليه: "أنا واثق من أننا نستطيع الفوز من الجولة الأولى".

وقال بولسونارو: "لذا دعونا نخرج من منازلنا للتصويت (...) لأن بولسونارو سيكون رئيسا".