الأكثر قراءة
خبير بقطاع الطيران يحلل المعلومات المتاحة لحادثة طائرة فلاي دبي.. كيف هبطت وماذا حدث بقمرة القيادة؟
منتخب مصر ينفي سب إبراهيم حسن للاعبين أو وجود مشادة مع صلاح
مصدر مصري مطلع يعرب عن استغرابه تجاه البيان الأخير الصادر عن مفوضيه الاتحاد الأفريقي بشأن إثيوبيا
نبيل فهمي يحذر من خطة ممنهجة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وتفريغ هويته العربية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
إذا كان القرار بيدك بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر.. ماذا تختار؟
استمرار حسام حسن وجهازه الفنيالتعاقد مع مدير فني مصري جديدالتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد
النتـائـج
تصويت
أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني بأن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة ضرب منطقة سومباوا في إندونيسيا يوم الأحد.وأضاف أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.