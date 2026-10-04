 مركز: زلزال 5.9 درجة ضرب منطقة سومباوا في إندونيسيا - بوابة الشروق
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مركز: زلزال 5.9 درجة ضرب منطقة سومباوا في إندونيسيا

رويترز
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 7:22 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 7:22 ص

 أفاد ‌مركز أبحاث ​العلوم ​الجيولوجية الألماني ⁠بأن ​زلزالا ​بلغت قوته 5.9 ​درجة ​ضرب منطقة ‌سومباوا ⁠في إندونيسيا يوم ​الأحد.
وأضاف ​أن ⁠الزلزال ​كان ​على ⁠عمق 10 ⁠كيلومترات.


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