ليلى علوى تشيد بمسرحية خيال مريض: الفكرة ذكية ولطيفة جدا

أشادت الفنانة ليلى علوي بالعرض المسرحي "خيال مريض".

وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حضرت مسرحية "خيال مريض" في مسرح الدراما بمدينة الفنون في العاصمة الإدارية الجديدة والتجربة كانت ممتعة ودافئة جداً".

وأشارت: المسرح دايماً له سحر خاص، ولما بنشوف طاقة وإبداع بالشكل ده على الخشبة، القلب بيفرح من جوه.الفكرة نفسها ذكية ولطيفة جـداً؛ والعرض فيه عمق وإحساس جميل بجانب الضحك وده ظهر بشكل واضح في أداء الممثلين وفي الغناء والاستعراض.ألف مبروك لكل صناع العمل.

مسرحية "خيال مريض" تأليف وإخراج محمد المحمدي، وبطولة هشام ماجد، وهنادي مهنا، ومحمد عبد الرحمن، ونغم صالح، وأحمد الرافعي، ومحسن منصور.

تدور المسرحية في إطار كوميدي سيكولوجي حول «الدكتور طه»، وهو طبيب نفسي يعتمد على الدراما وتمثيل المواقف كوسيلة مبتكرة لعلاج مرضاه ومساعدتهم على مواجهة مشكلاتهم النفسية. ومن خلال الحالات المختلفة التي يتعامل معها، تتوالى المواقف الكوميدية التي تكشف جوانب إنسانية ونفسية متنوعة، مع التأكيد على أهمية فهم الذات والتغلب على الأزمات.