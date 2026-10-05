الولايات المتحدة تتهم امرأة بالتجسس ومراقبة نجل الرئيس التايواني لصالح الصين

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) إن السلطات الأمريكية ألقت القبض، أمس الأحد، على امرأة من ولاية كاليفورنيا واتهمتها بالتجسس على نجل رئيس تايوان لصالح ‌مسئولين صينيين.

وأضاف المكتب في بيان أنه ألقى القبض على وانيينج تشانج، المعروفة أيضا باسم هيذر، في مطار لوس أنجلوس الدولي أمس قبل مغادرتها إلى الصين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ووجهت السلطات إلى تشانج التي تبلغ من العمر 34 عاما، المقيمة في مدينة إيرفاين بولاية كاليفورنيا، تهمة العمل غير المسجل لصالح جهة ⁠أجنبية.

وقال المكتب إن تشانج راقبت نجل الرئيس التايواني، لاي تشينج ته. ولم يحدد هوية الشخص المستهدف مباشرة، لكنه شارك لاحقا تقريرا لصحيفة نيويورك بوست ذكر أن المقصود هو لاي تينج يو المقيم في الولايات المتحدة.

ووصف مكتب الرئاسة التايوانية تصرفات تشانج بأنها "حالة نموذجية من القمع العابر للحدود"، وشكر الحكومة الأمريكية على حماية المواطنين التايوانيين.

وقالت المتحدثة باسم المكتب، كارين كوو، في بيان "تعبر بلادنا عن الإدانة الشديدة لهذا السلوك الهمجي ‌الذي ⁠يتجاهل حقوق الإنسان وسيادة الدول".

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن تشانج سافرت إلى سياتل في عام 2025 بتوجيه من مسئولين صينيين، وأرسلت لهم صورا ومقاطع فيديو وبيانات لوحات ⁠سيارات تخص نجل الرئيس التايواني وأسرته.

وقال النائب الأول للمدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا، بيل إسايلي، في بيان إن تشانج استخدمت أساليب ⁠سرية لتجنب كشف أمرها، ولم تبلغ السلطات الأمريكية مطلقا بأنها تعمل لصالح حكومة أجنبية.

وذكر إسايلي أنها ستمثل اليوم الاثنين أمام محكمة ⁠اتحادية في لوس انجلوس.