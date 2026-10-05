مصرع 8 أشخاص في تبادل لإطلاق النار مع قوة من مكافحة المخدرات بالشرقية

لقي 8 أشخاص مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك أثناء تنفيذ مأمورية أمنية لضبط عدد من العناصر بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وكشفت المعلومات الأولية أن القوات الأمنية كانت تلاحق العناصر المستهدفة ناحية قرية كفر أبو جبل بدائرة مركز شرطة الزقازيق، حيث وقعت مطاردة وتبادل لإطلاق النار، أسفرا عن مصرع 8 من العناصر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إلى مكان الواقعة، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والوقوف على ملابسات الواقعة.