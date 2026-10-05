إطلاق سراح مهاجر رحلته أمريكا واحتجز في سجن أفريقي لأكثر من عام

قال محامي مواطن من لاوس رحلته الولايات المتحدة إلى إسواتيني في ظل حملة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لمكافحة الهجرة، إنه تم الإفراج عنه من سجن شديد الحراسة في الدولة الأفريقية اليوم الأحد، بعد احتجازه هناك لأكثر من عام.

وكان فون شومسافانه واحداً من خمسة مهاجرين جرى ترحيلهم إلى إسواتيني — التي لا تربطه به أي صلات — في يوليو 2025 خلال الأيام الأولى لبرنامج إدارة ترامب السري والمثير للجدل بشدة لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة.

وقال محامي شومسافانه المقيم في الولايات المتحدة، تين ثانه نجوين، في بيان أعلن فيه نبأ الإفراج عنه، إنه لم يبلغ بترحيله إلى إسواتيني إلا قبيل هبوط طائرة شحن عسكرية كانت تقلّه مع مرحلين آخرين هناك قبل أكثر من 14 شهراً.

أضاف نجوين أن شومسافانه يجري ترحيله الآن إلى لاوس.

جدير بالذكر أن شومسافانه والمهاجرين الأربعة الآخرين الذين تم ترحيلهم معه إلى إسواتيني كانوا قد أدينوا بجرائم خطيرة في الولايات المتحدة، لكنهم أنهوا فترة عقوباتهم بحلول الوقت الذي أُرسلوا فيه إلى مجمع سجن ماتسافا بالقرب من مبابان، العاصمة الإدارية لإسواتيني.