 قطر تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية واستكمال العمل فيما يسمى خط سوفا 53 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية واستكمال العمل فيما يسمى خط سوفا 53


نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 7:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 7:42 ص

 أدانت قطر بشدة الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، وآخرها استكمال العمل فيما يسمى "خط سوفا 53"، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي، وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد أوردته على موقعها الإلكتروني، "المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.


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