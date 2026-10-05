 صحيفة اقتصادية يابانية: السعودية والإمارات تعملان على تعزيز احتياطيات النفط في آسيا - بوابة الشروق
الإثنين 5 أكتوبر 2026 8:20 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إذا كان القرار بيدك بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر.. ماذا تختار؟
النتـائـج تصويت

صحيفة اقتصادية يابانية: السعودية والإمارات تعملان على تعزيز احتياطيات النفط في آسيا


نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 8:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 8:03 ص

  ذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستساعدان في تجميع احتياطيات النفط في آسيا، وهي المنطقة التي لا تمتلك إمدادات كافية وتعتمد على الواردات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موقع صحيفة نيكي القول إن المجموعة الآسيوية للانبعاثات الصفرية، التي تقودها اليابان وتضم 11 دولة، ستعقد اجتماعا وزاريا في الفلبين يوم الخميس المقبل.

وأضافت نيكي أن كبار المسؤولين من حكومتي السعودية والإمارات العربية المتحدة سيشاركون في مشاورات خاصة ومن المتوقع أن يعبروا عن عزمهم على التعاون بشأن احتياطيات النفط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك