خبير اقتصادي: البورصة استعادت ما يزيد عن 78 مليار جنيه من رأس المال السوقي

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البورصة المصرية استعادت حتى اليوم، ما يزيد عن 78 مليار جنيه في حجم رأس المال السوقي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن البورصة بدأت باستعادة جزء كبير من رأس المال السوقي، وذلك بعد الخسائر التي تكبدتها مع افتتاح تعاملاتها الأسبوع الماضي والبالغة 119 مليار جنيه.

وأرجع أسباب هذه الخسائر إلى اضطراب تعاملات الأجانب، خاصة بعد قرار البنك الفديرالي الأمريكي للفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق (3.75% - 4%)، وغيرها.



وافتتحت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين الماضي، على تراجعات حادة، وسط استمرار الضغوط على الأسهم بفعل مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 119 مليار جنيه خلال أول نصف ساعة من التداول.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.68% إلى مستوى 51,940 نقطة، فاقدًا مستويات 53 ألف نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 3.57% إلى 18,386 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 3.18% إلى 24,513 نقطة.

وأوقفت البورصة التداول على أكثر من 20 سهمًا لمدة 10 دقائق، بعد تجاوزها نسبة الهبوط المقررة البالغة 10%، ومن بينها أسهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية «فوديكو»، وإي فاينانس، وجوكي إيجيبت، وفالمرو القابضة، ومجموعة النعيم العقارية، والإسكندرية للأدوية، وأوراسكوم للاستثمار.