إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُصيب 7 أشخاص؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص بطريق الفيوم - سنورس الزراعي، عند مدخل قرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تبين إصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.