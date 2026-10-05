رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تعتزم إجراء مراجعة الإجراءات الأمنية للرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى إسرائيل

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لرئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا بتعيين مدقق لإجراء مراجعة شاملة لجميع الجوانب الأمنية المتعلقة بالطيران المدني الأجنبي المتجه إلى إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أثارت فيه محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على متن الرحلة 1073 التابعة لشركة فلاي دبي تدقيقا متزايدا في إشراف إسرائيل على شركات الطيران الأجنبية، بما في ذلك تقارير أفادت بأن جهات إسرائيلية رفيعة المستوى حذرت لسنوات من أن وزارة النقل لا تجري الفحوص الأمنية على الرحلات الأجنبية على النحو الملائم، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".