وزير الشئون الخارجية الهندي: الهند تجري محادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا

صرح وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الأحد، بأن الهند تجاوزت "الدعوة" إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022، وأصبحت "أكثر انخراطا قليلا" في الجهود الرامية إلى إنهائها، موضحا أن نيودلهي تجري محادثات مع كل من موسكو وكييف، سعيا منها لـ "المساعدة" فيما يتعلق بسلامة الملاحة في البحر الأسود، وصادرات الحبوب والطاقة، و"إمكانية عدم شن هجمات".

وجاءت تصريحاته خلال اجتماع قادة ميونخ في نيودلهي (المنبثق عن مؤتمر ميونخ للأمن)، بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بأن الهند طرحت، للمرة الأولى، مقترحا "شاملا" و"واسعا" لإنهاء الحرب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" الهندية.

وقال جايشانكار: "نشهد حاليا صراعا مؤسفا، وكان موقفنا من هذا الصراع واضحا جدا، وهو أننا نرغب في أن ينتهي هذا الصراع، ونعتقد أن ذلك سيتطلب الحوار والدبلوماسية. ولا بد من إجراء مفاوضات في هذا الصدد. ولقد ظللنا ندعو إلى ذلك لسنوات عديدة، وفي الأشهر الأخيرة، أصبحنا أكثر انخراطا قليلا، بما يتجاوز مجرد الدعوة. ولذلك، نجري محادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا في هذا الصدد".

وأضاف: "نحاول أن نكون مفيدين، بدءا من مسألة سلامة الملاحة في البحر الأسود، لكننا نتجاوز ذلك لبحث بعض دواعي القلق العاجلة لدى الجانبين بشأن صادرات الحبوب، وصادرات الطاقة، وإمكانية عدم شن هجمات. ولذلك، فإن هذه المحادثات جارية حاليا".