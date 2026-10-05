الأمير السابق أندرو يرفع دعوى قضائية لإلغاء أوامر أدت إلى مداهمة مقار إقامته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفع الأمير السابق أندرو دعوى قضائية لإلغاء أوامر التفتيش التي أدت إلى مداهمة مقار إقامته.

وأكد متحدث باسم السلطة القضائية أن أندرو ماونتباتن-ويندسور رفع دعوى أمام المحكمة العليا في لندن، ومن المقرر عقد جلسة استماع بهذا الشأن الخميس المقبل.

وكانت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن ماونتباتن-ويندسور يدفع بأن عمليات التفتيش التي أجرتها شرطة "وادي التايمز" ربما تكون قد خالفت القانون.

وحصل ماونتباتن-ويندسور على إذن للطعن في مدى قانونية تصرفات الشرطة فيما يتعلق بعمليات التفتيش المرتبطة باعتقاله في فبراير الماضي للاشتباه في ارتكابه "سوء سلوك أثناء تولي منصب عام"، وذلك عقب اتهامات بأنه شارك معلومات حساسة مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين خلال فترة عمله مبعوثا تجاريا للمملكة المتحدة.