متحدث القوات المسلحة اليمنية: نجحنا في السيطرة على باب المندب

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قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد عبدالله النزيلي، إن الجيش بدأ تنفيذ عملية «فجر اليمن» بنطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية.

وأضاف في سلسلة تدوينات عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على باب المندب بعد تنفيذ عملية «التفاف».

وأشار إلى أن «مطار ذو باب أصبح تحت سيطرة القوات الحكومية»، قائلًا إن «القوات قطعت الطريق بين ذو باب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه».

ولفت إلى أن «المئات من المحاصرين من العناصر الحوثية بمنطقة ذو باب»، داعيًا إياهم إلى «تسليم أنفسهم للقوات الحكومية».

وأفاد في تدوينة أخرى بـ«هروب بعض عناصر المليشيا الحوثية بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم».

وقبل قليل، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إطلاق عملية «فجر اليمن» لاستعادة مؤسسات الدولة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «على بركة الله، انطلقت عملية (فجر اليمن) لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية».

وأضاف: «بعون الله، وإرادة شعبنا وبسالة قواتنا المسلحة والتشكيلات العسكرية كافة، ودعم أشقائنا وأصدقائنا، سيمضي اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار».