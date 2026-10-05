نبيل فهمي: الحقوق المائية العربية قضية سيادة وأمن

شارك نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، في افتتاح فعالية إطلاق التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية، الصادر عن مؤسسة الفكر العربي تحت عنوان «الأمن الغذائي والمائي العربي: أزمات متراكمة ومبادرات واعدة»، والتي تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعاليتها بمقرها في القاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور هنري العويط، المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، ونخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين.

وأكد الأمين العام، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية الربط بين الفكر والعمل وصنع السياسات، مشيراً إلى أن الأمن المائي والغذائي يمثل جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي العربي الشامل، وأن الحقوق المائية العربية قضية سيادة وأمن، وفي الوقت ذاته مجال للتعاون بما يحقق مصلحة مشتركة، مؤكداً أنه لا يجوز استخدام المياه أو الغذاء كأداة للحرب أو الضغط السياسي.

وشدد فهمي على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تعمل على تطوير منظومة عربية للإنذار المبكر والاستشراف تربط مؤشرات الأمن المائي والغذائي والمناخي بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأكد أن التكامل العربي في هذا المجال أصبح ضرورة عملية، بما يستدعي الاستفادة من القدرات والخبرات المتنوعة للدول العربية وبناء قدرة عربية مشتركة أكثر استعداداً وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات.

واختتم فهمي كلمته بالتأكيد على أهمية ألا تتوقف الفعالية عند إطلاق التقرير، وإنما أن تمثل نقطة انطلاق لتحويل ما يطرحه من أفكار وتوصيات إلى مقترحات عملية تدعم مؤسسات وآليات العمل العربي المشترك.