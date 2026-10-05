وزير الخارجية الأمريكي يزور اليونان غدا

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى اليونان غدا الثلاثاء، حيث سيكون التعاون في مجال الدفاع محور الزيارة، التي يرى المسئولون اليونانيون أنها تعد تأكيدا على العلاقات الاستراتيجية بين اليونان والولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية، أن زيارة روبيو تأتي في الوقت الذي تصفه أثينا بفترة صعبة في العلاقات اليونانية-التركية، مما يمنح الزيارة أهمية جيوسياسية.

وبالنسبة لأثينا، يعد السياق الإقليمي الأوسع نطاقا مهما بصورة خاصة في الوقت الذي يحافظ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علاقة وثيقة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وينظر المسئولون اليونانيون أيضا إلى الزيارة المقررة لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى اليونان عام 2027 على أنها دلالة على استمرار الاهتمام الأمريكي.