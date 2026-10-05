 مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية


نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 12:59 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 1:00 م

تدين جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، واستئناف أعمال الحفر والإنشاءات العسكرية في ريف القنيطرة، بالتزامن مع مواصلة التوغلات الإسرائيلية داخل مناطق أخرى بالجنوب السوري، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ولقواعد القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام ١٩٧٤.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تؤكد مصر رفضها القاطع لكل التحركات والإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تكريس واقع جديد على الأرض، وتشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

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