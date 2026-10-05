النائب صلاح فوزي: اعتراض الرئيس على مشروع كيان يستند لأسس دستورية

• مطالب بسرعة تعديل القانون لضمان انتظام الطلاب في الفصل الدراسي الحالي

أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقته "جملًة وتفصيلًا" على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة "كيان".

وتنص المادة على أن "يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقرّرة قانونًا، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح. كما يمنح طلاب الجامعة المتفوقين مكافاة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد".

وقال فوزي خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، أن الاعتراض الرئاسي يستند إلى أسس دستورية سليمة، مشيراً إلى أن أي تمييز في هذا الشأن مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المكفول دستوريًا، وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الدستوري.

أعلن الموافقة على تقرير اللجنة العامة للمجلس التي وافقت على اعتراض الرئيس على المادة، فيما أبدى ملاحظة إجرائية على التقرير متعلقة بالاستناد للتمهيد والمواد اللائحية. وقدم فوزي مقترحًا عاجلًا لرئيس المجلس بتشكيل "لجنة خاصة" فورًا لإنهاء التقرير في غضون نصف ساعة وإعادة عرضه على الجلسة العامة في اليوم ذاته، لكون الأمر متعلقاً بحذف مادة واحدة (المادة 25) وإعادة ترقيم المواد..

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن تشكيل اللجنة الخاصة يستند إلى سوابق برلمانية مستقرة لا يجوز الخروج عنها، مشيرًا إلى حالات مشابهة سابقة؛ منها تشكيل لجنة خاصة سنة 1978 برئاسة سيد مرعي، وأخرى في ظل دستور 2014 بشأن قانون التجارب السريرية، وكذا عند اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أن السرعة في استيفاء هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الجامعة من بدء الدراسة خلال الفصل الدراسي الحالي، مؤكدًا أنه لا داع لتأخير الدراسة بالكلية حال تأخر القانون، لضمان انتظام الطلاب والجداول الدراسية عقب صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

وعقب وكيل مجلس النواب، عاصم الجزار على فوزي قائلًا "المجلس سوف يعلن عن تشكيل اللجنة الخاصة اليوم لتتولى دراسة الاعتراض".