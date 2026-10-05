إيران تتقدم باحتجاج إلى النرويج على خلفية استخدام خدمة الأقمار الاصطناعية ستارلينك داخل أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت إيران احتجاجا رسميا إلى النرويج بسبب ما وصفته بالعمليات غير المصرح لها باستخدام خدمة الأقمار الاصطناعية" ستارلينك" داخل أراضيها، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير النرويجي في طهران أمس الأحد، وسلمته مذكرة احتجاج رسمي.

واتهم المسئولون الإيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام أنظمة ستارلينك لتنفيذ "أعمال تدخلية" ضد إيران.

كما اتهمت طهران النرويج بالإخفاق في الإيفاء بالتزاماتها كدولة مسئولة عن تسجيل شبكة ستارلينك مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتقول إيران إن قرارات صادرة عن مجلس لوائح الراديو التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات تطلبت من النرويج اتخاذ إجراءات لمنع الإرسال غير المصرح به لخدمة ستارلينك في الأراضي الإيرانية.

وطالب المسئولون الإيرانيون أوسلو باتخاذ إجراء فوري لوقف ما وصف بأنشطة ستارلينك، التي يقولون إنها تمثل انتهاكا مباشرا لسيادة إيران وأمنها القومي.