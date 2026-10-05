وكيل الأزهر: ذكرى 6 أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر

أكد الشيخ أيمن عبدالغني القائم بعمل وكيل الأزهر أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، ونموذجًا خالدًا في التضحية والفداء، مشيرًا إلى أهمية أن يتعرف أبناؤنا على صفحات التاريخ المضيئة، وأن يستلهموا منها قيم العطاء والمسؤولية والانتماء للوطن.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية منطقة شمال سيناء الأزهرية بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والتي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، بحضور عدد من قيادات المنطقة والعاملين بها وطلاب المعاهد الأزهرية.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب، وتعريفهم بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات في سبيل استعادة أرض الوطن وصون مقدراته.

وأشاد الشيخ أيمن عبد الغني بجهود منطقة شمال سيناء الأزهرية وإدارة رعاية الطلاب في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم، إلى جانب دورها في دعم مواهبهم وقدراتهم المختلفة.

وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات الفنية والثقافية التي قدمها طلاب المعاهد الأزهرية، احتفاءً بذكرى انتصارات أكتوبر، وتعبيرًا عن اعتزازهم بتاريخ وطنهم وبطولات أبنائه.