متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن: نؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، إن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية «فجر اليمن».

وأشار في سلسلة تدوينات عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إلى تدمير 324 هدفًا عالي القيمة مع انطلاق عملية «فجر اليمن».

وأضاف: «نؤمّن الحماية الجوية لمضيق باب المندب، والتعامل مع الأهداف المتحركة مستمر. إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة».

من جهته، قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد عبدالله النزيلي، إن الجيش بدأ تنفيذ عملية «فجر اليمن» بنطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية.

وأضاف في سلسلة تدوينات عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على باب المندب بعد تنفيذ عملية «التفاف».

وأشار إلى أن «مطار ذو باب أصبح تحت سيطرة القوات الحكومية»، قائلًا إن «القوات قطعت الطريق بين ذو باب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه».

ولفت إلى أن «المئات من المحاصرين من العناصر الحوثية بمنطقة ذو باب»، داعيًا إياهم إلى «تسليم أنفسهم للقوات الحكومية».

وأفاد في تدوينة أخرى بـ«هروب بعض عناصر المليشيا الحوثية بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم».

وقبل قليل، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إطلاق عملية «فجر اليمن» لاستعادة مؤسسات الدولة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «على بركة الله، انطلقت عملية (فجر اليمن) لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية».

وأضاف: «بعون الله، وإرادة شعبنا وبسالة قواتنا المسلحة والتشكيلات العسكرية كافة، ودعم أشقائنا وأصدقائنا، سيمضي اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار».