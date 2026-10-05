رئيس البورصة: إدراج مادة الثقافة المالية ضمن مناهج الصف الثاني الثانوي بدايةً من العام الدراسي المقبل

أعلن عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه سيتم إدراج مادة "الثقافة المالية" ضمن مناهج الصف الثاني الثانوي بدايةً من العام الدراسي المقبل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف إعداد جيل واعٍ مالياً واستثمارياً، وبناء أجيال تمتلك فكراً اقتصادياً ناضجاً.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر البورصة المصرية بعنوان Money Made Simple، في مكتبة الأسكندرية اليوم.

وأكد أن الاستثمار في البورصة لم يعد حكراً على فئة معينة، بل أصبح متاحاً لكافة فئات المجتمع للبدء بمبالغ رمزية.

واستعرض حزمة التيسيرات والحوافز الضريبية الهادفة إلى خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، ومنها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم والأوراق المالية المقيدة في البورصة، وهو مطلب طال انتظاره من مجتمع المال والأعمال لنحو 12 عاماً، ومنح الشركات الكبرى التي تتجاوز قيمتها السوقية عند القيد مليار دولار، تخفيضاً بنسبة 15% على ضريبة الدخل السنوية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار وزاري.

ولفت إلى توقيع البورصه بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" لمساعدة الشركات الواعدة على التخرج والإدراج بسوق المال.



ونصح المستثمرين بالاستثمار في الأسهم طويل الأجل، والاستثمار التراكمي التدريجي، حيث لأسواق لا تتحرك في خط مستقيم، والنمو البالغ نحو 30% لمؤشر EGX30 منذ بداية العام شهد تراجعات وتصحيحات خلال سبتمبر الماضي.

وأكد أهمية تحديد القدرة على تحمل المخاطر، وتوزّيع المحفظة الاستثمارية بناءً على العمر والقدرة على استيعاب تذبذب الأسعار، وكذلك تنويع الاسهم، لا تضع أموالك في سهم واحد أو قطاع واحد؛ وازن استثماراتك بين الأسهم، وأذون الخزانة، والسندات، وصناديق الذهب، والعقارات.

وأشار إلى أنه إذا لم يكن المستثمر يمتلك الخبرة أو الوقت، فالسوق يضم أكثر من 250 صندوق استثمار تخضع لرقابة صارمة ومراجعة يومية لصافي قيمة الوثيقة (NAV) من جهات متعددة برعاية الرقابة المالية، مضيفا انه أما إذا رغبت في الاستثمار المباشر، فقد مكنّا شركات السمسرة من إتاحة فتح الحسابات رقمياً في دقائق معدودة، مع ربط محكم بأنظمة السجل المدني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتأمين عمليات التكويد والتداول عبر الهاتف.

وأكد أن الادخار يحفظ قيمة الأموال، لكن الاستثمار هو السبيل الحقيقي لبناء الثروة وتنميتها، قائلا "البورصة المصرية تفتح أبوابها للجميع، والأدوات أصبحت بين أيديكم، ونتطلع لأن نراكم شركاء دائمين في مسيرة نمو وازدهار الاقتصاد المصري".