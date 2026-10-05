الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى إيران ابتداء من الخميس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، استئناف تسيير رحلات الناقل الوطني المباشرة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

وأوضحت إدارة الشركة في بيان، أن خطة التشغيل الجديدة ستشمل رحلات يومية منتظمة بين مطار النجف الأشرف الدولي ومطارات مشهد وطهران وأصفهان، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين وتوفير خيارات نقل جوي منتظمة بين العراق والمدن الإيرانية.

واستأنفت الرحلات الجوية بين العراق وإيران بموجب استثناء أمريكي من العقوبات؛ يسمح لمعظم شركات الطيران الإيرانية بتسيير رحلات بين إيران ومدينة النجف العراقية.

ويأتي هذا الاستثناء في أعقاب تعليق العراق للرحلات الجوية من وإلى إيران في أواخر سبتمبر، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطيران الإيراني.

وبموجب الترتيب الجديد، سيُسمح لمعظم شركات الطيران الإيرانية بتسيير ما مجموعه 40 رحلة يوميًا بين النجف ووجهات داخل إيران.