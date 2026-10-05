مدير الإعلام بمحافظة الحديدة: فجر اليمن تستهدف تحرير كامل الأراضي التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي

قال علي حميد، مدير الإعلام في محافظة الحديدة اليمنية، إن القوات اليمنية بمختلف تشكيلاتها نفذت عملية عسكرية في الساحل الغربي، معلنًا تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مناطق في مديرية ذو باب، مع تحرك القوات باتجاه مديرية المخا.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن العملية، التي أُطلق عليها «فجر اليمن»، تستهدف استعادة مناطق الساحل جنوب الحديدة وغرب تعز، وصولًا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونوه مدير الإعلام في محافظة الحديدة اليمنية، أن المعارك ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى استسلام عشرات من عناصر الحوثيين، بحسب روايته.

ودعا سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الابتعاد عن المواقع التي تتمركز فيها القوات، مؤكدًا أن المواجهات، من وجهة نظره، قد تتوسع لتشمل مناطق أخرى، ومثمنًا دعم التحالف العربي للحكومة اليمنية على المستويات العسكرية والاقتصادية والتنموية.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، صباح الاثنين، إطلاق عملية «فجر اليمن» لاستعادة مؤسسات الدولة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «على بركة الله، انطلقت عملية (فجر اليمن) لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية».

وأضاف: «بعون الله، وإرادة شعبنا وبسالة قواتنا المسلحة والتشكيلات العسكرية كافة، ودعم أشقائنا وأصدقائنا، سيمضي اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار».