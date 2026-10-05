أكد زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات، جاهزية فريقه لخوض نهائي كأس الخليج «خليجي 27» أمام السعودية، مشيرًا إلى أن المباراة تمثل تحديًا مهمًا له في بداية مشواره مع المنتخب.

وقال زلاتكو داليتش خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين: «غدًا ستكون أسهل مباراة لأنها النهائي، وأتمنى من اللاعبين والجمهور الاستمتاع بها».

وأضاف: «سنلعب أمام أحد أقوى منتخبات البطولة وأمام جماهيره، أعلم أن المنتخب السعودي يملك منتخبًا قويًا ومدربًا جيدًا، وإن شاء الله سنقدم أفضل مستوى لدينا».

وتابع: «نحاول استغلال جميع الفرص المتاحة، غدًا سنواجه منتخبًا قويًا وصعبًا، وعلينا أن نكون في أعلى درجات التركيز والحضور في الجانب الدفاعي».

وتحدث المدرب الكرواتي عن خبراته في كرة القدم الدولية، قائلًا: «لدي الخبرة لتقديم كل ما لدي، أملك 9 سنوات من الخبرة في كرة القدم الدولية».

وأكمل: «هدفي تحقيق أفضل شيء ممكن للمنتخب، وأفضل بداية لذلك هي النهائي غدًا، سأحاول تقديم كل خبرتي للاعبين، هذا يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، وأريد أن أبدأ مشواري بنيل اللقب».

وأشار زلاتكو إلى أهمية الكرات الثابتة، قائلًا: «إنها نقطة مهمة لكل منتخب، لكن لم يكن لدينا الوقت الكافي للعمل عليها، وفي المستقبل سنحاول الاستفادة منها، سنلعب أمام فريق يجيدها، ويجب علينا الدفاع بشكل جيد».

وعن الدعم الجماهيري الذي يحظى به، قال زلاتكو داليتش: «سعيد بالدعم الذي يقدمه لي الجمهور الإماراتي، فهذا بلد جميل وعزيز على قلبي، وهو بمثابة بلدي، يجب عليّ تقديم كل ما لدي».