الكرملين: وزارتا الخارجية والدفاع الروسية حذرتا السفارات من مخاطر العمل في كييف

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن القرارات المتعلقة بعمل الدبلوماسيين في كييف، تبقى بيد الدول التي تحتفظ ببعثات دبلوماسية هناك.

وقال بيسكوف للصحفيين: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. في الواقع، أصدرت وزارتا الخارجية والدفاع لدينا تحذيرات مماثلة في مناسبات عدة. القرار متروك للدول التي لديها بعثات دبلوماسية في كييف"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفي سياق متصل، أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، أمس ⁠الأحد، بأن غارة جوية روسية استهدفت الجسر الشمالي في المدينة، بالتزامن مع وصول المستشار الألماني، ‌فريدريش ⁠ميرتس، إلى المدينة لإظهار الدعم للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت وزارة الخارجية ⁠الروسية في بيان يوم السبت، إن موسكو ستواصل ضرب أهداف في أوكرانيا بصورة منهجية فيما قالت إنها ضربات انتقامية للهجمات الأوكرانية على روسيا في الأشهر القليلة الماضية كما حذرت الرعايا الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية من البقاء ⁠في أو السفر إلى أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن روسيا بدأت توجه ضربات إلى أهداف في أوكرانيا، ردا على الضربات على مواقع مدنية روسية.