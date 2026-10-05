 علاء عبدالنبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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علاء عبدالنبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ

بسنت الشرقاوي
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 2:33 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 2:33 م

أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب سامح السادات، عن اختيار النائب المهندس محمد علاء الدين عبد النبي رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

وجاء ذلك في إخطار رسمي أرسله الحزب إلى الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار أحمد عبد الغني، لتنظيم العمل البرلماني وتأكيد التمثيل الرسمي للحزب داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.

كما تضمّن الإخطار تولي النائبة الدكتورة رانيه عز الدين إبراهيم صدقي مهام الإنابة والنيابة عنه في حال غيابه، لضمان استمرارية التنسيق النيابي والتشريعي بكفاءة عالية.

وسبق وتقلد النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الاول للبرلمان.

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