رئيس وزراء اليمن: سنعمل على تهيئة مؤسسات الدولة وعدم حدوث أي فراغ

وجّه رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية برفع مستوى الجاهزية وتسريع تنفيذ الخطط المرتبطة بالتطورات الميدانية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة مؤسسات الدولة للعودة إلى المناطق التي تستعيدها القوات الحكومية، ومنع حدوث أي فراغ إداري أو خدمي.

وقال الزنداني، إن التطورات الميدانية والانتقال إلى ما وصفه بمرحلة التحرير يفرضان على مؤسسات الدولة مواكبة العمليات العسكرية بعمل حكومي منظم وسريع، بما يضمن استعادة الخدمات والأمن وانتظام الحياة العامة في المناطق التي تعود إلى سلطة الحكومة.

وشدد على ضرورة إعداد خطط عاجلة لاستعادة عمل الأجهزة المدنية والأمنية والخدمية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين احتياجات السكان، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي.

ووجّه الوزارات والجهات الحكومية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بإعداد خطط تنفيذية تشمل الخدمات الأساسية، والصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والطرق، والاتصالات، والإغاثة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الترتيبات المالية والإدارية اللازمة لانتظام صرف رواتب موظفي الدولة ومعالجة المستحقات المتأخرة، والاستعداد لبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق المستعادة.

كما دعا المحافظين والسلطات المحلية إلى رفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية والوزارات المعنية، وإعداد فرق وخطط للتعامل الفوري مع المناطق التي تعود إلى سلطة الدولة، بما يضمن استعادة مؤسساتها وانتظام الخدمات وحماية المدنيين ومنع الفوضى أو الاعتداء على حقوق المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع المرحلة الجديدة باعتبارها عملية متكاملة لاستعادة مؤسسات الدولة، وليس مجرد تغيير في خطوط التماس، مشددًا على أن أي تقدم عسكري يجب أن يواكبه حضور فعلي للدولة في مجالات الإدارة والأمن والخدمات.

وقال إن عملية «فجر اليمن»، التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تمثل، بحسب وصفه، بداية لمرحلة تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها، مؤكدًا أن الحكومة ستسخّر إمكاناتها لمساندة القوات الحكومية وحماية المدنيين واستعادة الخدمات وترسيخ سلطة القانون في المناطق التي تعود إلى سيطرة الحكومة.

وأشاد الزنداني بالقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل التنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية والدول الداعمة لتوفير متطلبات المرحلة، وصولًا إلى استعادة العاصمة صنعاء وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس الوزراء بالدعم السعودي لليمن، مؤكدًا أن المملكة تواصل مساندة الحكومة اليمنية سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، وفق ما أورده في تصريحاته.

ودعا الزنداني إلى توحيد الجهود الحكومية والإعلامية والإنسانية، والتصدي لما وصفه بمحاولات التضليل والتحريض، مؤكدًا ضرورة تقديم التطورات باعتبارها عملية لاستعادة مؤسسات الدولة وسيادتها وحقوق المواطنين، مع الالتزام بالقانون وحماية المدنيين وصون ممتلكاتهم.

وأكد أن استعادة سلطة الدولة، وفق رؤيته، لا تقتصر على استعادة الأراضي، وإنما تشمل عودة المؤسسات والقانون والخدمات والحقوق إلى المناطق المستعادة.