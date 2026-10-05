ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 20 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6150 جنيها، مقابل 6130 جنيها أمس.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5271 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7028 جنيها، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها ليصل إلى 49200 جنيها، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، بينما يقيّم المتعاملون تأثير تباطؤ سوق العمل الأميركية وارتفاع عوائد السندات على مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

كما تراجع سعر الذهب الفوري 0.1% إلى 4137.28 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة 1.1% إلى 61 دولاراً للأوقية بعد أن تراجعت بأكثر من 6% الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض منذ منتصف يوليو.