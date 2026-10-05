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أعلنت القوات الحكومية اليمنية، الإثنين، السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب جنوب غربي اليمن، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

كما أعلنت القوات الحكومية بدء "تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء"، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وجاء الإعلان على لسان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد عبد الله النزيلي.

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم "فجر اليمن"، بهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين على مناطق متفرقة من البلاد.

وقال العليمي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "انطلقت عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية".

ومع بدء العمليات، أكدت مصادر عسكرية يمنية إطلاق القوات الحكومية عملية واسعة لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، مشيرة إلى تقدمها قرب منطقة باب المندب.

وأشارت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القوات الحكومية تتقدم في محيط مطار ذوباب العسكري غربي تعز، وسط مواجهات مع جماعة الحوثيين.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة فجر الإثنين، في هجمات لدعم القوات الحكومية اليمنية.

وكشفت الوزارة عن "إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة".

وأوضحت: "دمرنا 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن"، مؤكدة "تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب، والتعامل مع الأهداف المتحركة مستمر".