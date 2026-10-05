عصبية ميدفيديف تمنح ديوكوفيتش بطاقة التأهل لنهائي بطولة الصين المفتوحة

حجز الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش مقعده في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس، فئة الـ500 نقطة، بعدما استفاد من نهاية درامية لمواجهته أمام الروسي دانييل ميدفيديف، اليوم الإثنين.

وبعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب، كان ديوكوفيتش متقدمًا على منافسه الروسي بنتيجة 7-5 و5-3، قبل أن تشهد المباراة واقعة مثيرة تسببت في نهايتها بشكل مفاجئ.

وبعد توقف اللعب لعدة دقائق، قرر حكم المباراة إقصاء ميدفيديف، بعدما فشل اللاعب الروسي في اللحاق بإحدى الكرات، قبل أن يسددها بشكل طائش باتجاه المدرجات، ما أدى إلى إصابة أحد المشجعين في عينه وخروجه من الملعب لتلقي الرعاية الطبية.

وكان ديوكوفيتش، البالغ 39 عامًا، قد بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بنتيجة 4-6 و6-4 و6-4، في مواجهة جمعت بين اثنين من أبرز نجوم البطولة.

كما عزز النجم الصربي رقمه القياسي في بطولة الصين المفتوحة، بعدما رفع سلسلة انتصاراته إلى 33 مباراة متتالية دون هزيمة، ليواصل البحث عن لقبه الأول خلال عام 2026، عندما يخوض النهائي رقم 146 في مسيرته ببطولات رابطة محترفي التنس.

وضرب ديوكوفيتش موعدًا في النهائي مع الأسترالي أليكس دي مينور، الذي تأهل في وقت سابق اليوم الإثنين مستفيدًا من انسحاب منافسه البولندي هوبرت هوركاتش بسبب الإصابة.

وكان دي مينور متقدمًا بنتيجة 6-4 و3-2 عندما اضطر هوركاتش إلى التوقف عن اللعب، بعدما بدا غير قادر على التحرك بصورة طبيعية، دون أن تتضح على الفور طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

ويحتل دي مينور حاليًا المركز التاسع في التصنيف المؤهل للبطولة الختامية لموسم رابطة محترفي التنس، ما يعزز أهمية ظهوره في نهائي بطولة الصين المفتوحة.