الجيش اللبناني يعلن عن تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني بدءا من الثلاثاء

يبدأ الجيش اللبناني، غدا الثلاثاء، تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني، وفق ما أعلن الطرفان، على أن يشارك عناصر من جيوش الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا في هذه المناورة غير المعتادة التي تمتد لثلاثة أسابيع.

تعدّ بريطانيا من الدول الرئيسية الداعمة للجيش اللبناني وقدمت له على مدى سنوات دعما بملايين الدولارات شمل تدريب آلاف العناصر على تأمين الحدود البرية، وفق وكالة فرانس برس.

وذكر الجيش في بيان الاثنين أن التمارين المشتركة التي تحمل اسم "بيجاسوس سيدار 2026" تهدف إلى "تعزيز قدرات الوحدات العسكرية ورفع مستوى التنسيق بين الجيش اللبناني والجيوش الصديقة".

وتشمل المناورة وفق الجيش "تدريبات على الاستطلاع والدَّهم والقتال في الأماكن المبنية، وعمليات إنزال بالطوافة، ورمايات بالهاون".

وبالإضافة إلى الجنود البريطانيين من الفوج الملكي الاسكتلندي وعناصر من الفوج المجوقل في الجيش اللبناني، يشارك في التدريب "عناصر من جيشي الولايات المتحدة وإيطاليا، مع انضمام عناصر من جيوش فرنسا وقبرص وقطر والأردن كمراقبين"، بحسب ما أعلنت السفارة البريطانية في بيان الاثنين.

وقالت إن التدريب الذي سبقه تمرين مماثل في العام 2023، يهدف إلى "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية والارتقاء بالجهوزية العملانية".

ويواجه الجيش اللبناني الذي يعاني من نقص في العديد والعتاد والقدرات التقنية تحدّيات عديدة لجهة استكمال انتشاره في جنوب لبنان، بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في يونيو، نص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بدعم إضافي للجيش ليتمكن من استكمال انتشاره وتنفيذ مهامه.

وبحث الرئيس اللبناني جوزاف عون في باريس الشهر الماضي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبدالله الثاني حشد دعم دولي لانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، بهدف نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل.