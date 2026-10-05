 ترامب: مضيق هرمز لم يعد هو ما يرفع أسعار البنزين.. السبب ضربات أوكرانية على مصافٍ روسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: مضيق هرمز لم يعد هو ما يرفع أسعار البنزين.. السبب ضربات أوكرانية على مصافٍ روسية


نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 7:47 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2026 - 7:47 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز لم يعد هو سبب ارتفاع أسعار البنزين.

وكتب عبر حسابه بمنصة تروث سوشيال: «لم يعد مضيق هرمز هو ما يرفع أسعار البنزين لأن أعدادًا قياسية من البراميل تُصدّر منه الآن بشكل شبه يومي».

وأضاف: «(سبب الارتفاع) هي كلمة مصافي النفط حيث تُفجّر أوكرانيا مصافي النفط الروسية، وتُغلق مصافينا في الولايات الديمقراطية، مثل كاليفورنيا، على يد الديمقراطيين».

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا، بما يعادل 0.79 بالمئة، لتصل إلى 103.06 دولار للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتاً، أو 0.50 بالمئة، إلى 91.57 دولار للبرميل.


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