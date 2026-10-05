مبابي يبدأ تدريباته الفردية استعدادًا للعودة مع ريال مدريد

عاد الفرنسي كيليان مبابي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، صباح اليوم الإثنين، لمواصلة برنامجه التأهيلي والتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا للعودة إلى صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكان مبابي قد غادر مباراة منتخب فرنسا أمام تركيا في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية عند الدقيقة 59، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد، قبل أن يعلن ريال مدريد غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب تعرضه لشد عضلي.

وبمجرد عودته إلى مدريد، ظهر مبابي في المدينة الرياضية لريال مدريد، حيث خاض تدريبات فردية بعيدًا عن زملائه، في ظل حصول الفريق على راحة وعدم استئناف التدريبات الجماعية حتى الآن.

ولا يرغب ريال مدريد في التعجل بعودة مبابي إلى الملاعب، ويفضل منحه الوقت الكافي للتعافي بشكل كامل، خاصة بعد معاناته من إصابة في الركبة.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يخطط ريال مدريد لإراحة مبابي خلال مواجهة فياريال في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وكذلك أمام روما في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على أن يستهدف عودته أمام إشبيلية في الجولة التاسعة من الليجا، قبل مواجهة برشلونة في الجولة العاشرة.

وشارك مبابي مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي في 8 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، ويستعد لمواجهة فياريال يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.