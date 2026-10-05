بيراميدز يفوز على ليفلز بخماسية نظيفة وديًا

حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره ليفلز، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، على استاد الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

وسجل أهداف بيراميدز الخمسة كل من أحمد نذير بن بو علي، الذي أحرز 3 أهداف «هاتريك»، إلى جانب عبد الرحمن مجدي ودودو الجباس.

بيراميدز ينهي الشوط الأول برباعية

أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدمًا بأربعة أهداف دون رد، حيث سجل أحمد نذير بن بو علي ثلاثة أهداف، فيما أضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الرابع.

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز تفوقه، ونجح دودو الجباس في تسجيل الهدف الخامس، ليحسم الفريق المباراة لصالحه بخماسية نظيفة.

تشكيل بيراميدز أمام ليفلز

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: خالد عوض – أحمد سامي – أحمد فوزي – إياد العسقلاني.

خط الوسط: مصطفى فتحي – ناصر ماهر – عبد الرحمن مجدي – أحمد توفيق – وليد الكرتي.

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي.

تغييرات بيراميدز في الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني مشاركة كل من حازم جمال، ودودو الجباس، وأحمد عاطف قطة، ويوسف ميشو، ومحمود مرعي، ومحمد الشيبي، ومحمود زلاكة، وعلي حمودة، وحسن هشام.